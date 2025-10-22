Emergenza abitativa: cosa sta facendo l’Ue per affrontarla

Quella abitativa è una vera e propria emergenza che accomuna i diversi Paesi europei. La questione, al centro del Consiglio europeo del 23 ottobre, pone l’Ue di fronte alla necessità di trovare soluzioni comuni a un problema condiviso, sostenendo gli sforzi dei singoli Paesi e regioni

Dopo aver riconosciuto l’accesso ad un alloggio adeguato come un diritto umano fondamentale, l’Unione europea ha nominato per la prima volta la figura di un commissario responsabile dell’edilizia abitativa (ruolo attualmente svolto da Dan Jørgensen) e ha istituito una Commissione parlamentare ad hoc per analizzare e risolvere la crisi degli alloggi. A presiederla è Irene Tinagli, eurodeputata del Partito Democratico, che, ospite a Generazione Europa, ha evidenziato come “quello abitativo sia un problema che sta riguardando tutta l’Europa e non solo. I costi sono aumentati ovunque, in particolare nelle aree urbane, ma non solo nelle grandi città: ne risentono anche le città d’arte e quelle universitarie, perché stanno raccogliendo le maggiori domande, per usi diversi. La casa non è più, come un tempo, un bene soltanto residenziale, ma spesso viene destinata al turismo e agli affitti brevi”. Alla forte domanda si sommerebbe poi la mancanza, negli ultimi anni, di politiche abitative pubbliche: “È giunto il momento di rimettere al centro il tema della casa”.

Il problema casa in numeri

Per avere un’idea dell’entità del problema è sufficiente osservare alcuni dati. Primo tra tutti il rapporto tra il prezzo dell’alloggio e il reddito dei cittadini: nel 2024 i costi abitativi nell’Ue hanno superato il 40% del reddito disponibile per circa il 10% delle famiglie, evidenziando una dinamica squilibrata.

Il costo delle abitazioni in vendita è aumentato in media in Europa del 53% tra il 2015 e il 2024, registrando gli incrementi maggiori in Ungheria, Lituania e Portogallo. In Italia il rialzo si attesterebbe al 12%.