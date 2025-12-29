Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Suicida in carcere l'uomo che ha ucciso 9 persone in Suriname

Mondo

Lo ha annunciato la polizia: "D.A., 43 anni, che ha ucciso nove persone con un coltello si è impiccato nelle celle della stazione di polizia di Keizerstraat" 

ascolta articolo

L'uomo che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso nove persone, tra cui cinque bambini, a Paramaribo, capitale del Suriname, si è suicidato in carcere. Lo ha annunciato la polizia. "D.A., 43 anni, che ha ucciso nove persone con un coltello si è impiccato nelle celle della stazione di polizia di Keizerstraat" a Paramaribo, secondo il comunicato della polizia, che ha aggiunto che l'uomo, ferito alle gambe durante l'arresto, era stato trasferito dall'ospedale al carcere domenica sera.

Mondo: Ultime notizie

Fase 2 del piano per Gaza, Netanyahu incontrerà Trump in Florida. LIVE

live Mondo

Il leader israeliano a colloquio con il capo della Casa Bianca alle 19 ore italiane, nel resort...

Somaliland, il Paese riconosciuto da Israele: qual è il suo ruolo

Mondo

Per questa regione dell’Africa orientale il riconoscimento offre l'opportunità di...

Guerra Ucraina, Mosca: "Le forze di Kiev non avanzano più". LIVE

live Mondo

Il capo di stato maggiore dell'esercito russo ha affermato che le forze armate ucraine non stanno...

Suicida in carcere l'uomo che ha ucciso 9 persone in Suriname

Mondo

Lo ha annunciato la polizia: "D.A., 43 anni, che ha ucciso nove persone con un coltello si è...

Mamdani nomina donna lesbica a capo dei Vigili del fuoco, Musk attacca

Mondo

"Moriranno persone per questo, l'esperienza sul campo conta quando ci sono vite in gioco", ha...

Mondo: I più letti