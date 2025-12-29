Suicida in carcere l'uomo che ha ucciso 9 persone in Suriname

Lo ha annunciato la polizia: "D.A., 43 anni, che ha ucciso nove persone con un coltello si è impiccato nelle celle della stazione di polizia di Keizerstraat"

L'uomo che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso nove persone, tra cui cinque bambini, a Paramaribo, capitale del Suriname, si è suicidato in carcere. Lo ha annunciato la polizia. "D.A., 43 anni, che ha ucciso nove persone con un coltello si è impiccato nelle celle della stazione di polizia di Keizerstraat" a Paramaribo, secondo il comunicato della polizia, che ha aggiunto che l'uomo, ferito alle gambe durante l'arresto, era stato trasferito dall'ospedale al carcere domenica sera.