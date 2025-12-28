Strage in Suriname, uomo accoltella a morte 9 persone: 5 sono bambini

Nella notte tra sabato e domenica un uomo ha accoltellato a morte nove persone nella parte orientale di Paramaribo, capitale del Suriname, nel nord del Sud America. L'uomo è stato ferito dalla polizia e arrestato

Strage nella capitale del Suriname, dove uomo ha accoltellato a morte nove persone, tra cui cinque bambini, nella parte orientale di Paramaribo, nel nord del Sud America. Lo ha annunciato la polizia. "Nella notte, un individuo di sesso maschile ha ucciso quattro adulti e cinque bambini con un oggetto appuntito. Un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati" in ospedale, secondo il comunicato delle autorità. Gli agenti sono stati costretti ad aprire il fuoco sul sospettato, che è rimasto ferito alle gambe ed è stato ricoverato in ospedale. L'uomo è stato arrestato.