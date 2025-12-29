Fase 2 del piano per Gaza, Netanyahu incontrerà Trump in Florida. LIVE

Offerte Sky
Israele, Netanyahu incontrerà Trump in Florida per la fase 2 del piano per Gaza. LIVE

Il leader israeliano a colloquio con il capo della Casa Bianca alle 19 ore italiane, nel resort del presidente degli Stati Uniti, Mar-a-Lago, in Florida, mentre aumentano i timori che Israele possa lanciare nuove offensive contro i nemici regionali, facendo potenzialmente sprofondare ulteriormente il Medio Oriente nell'instabilità. In cima all'agenda ci sarà il cessate il fuoco a Gaza: l'attuazione della seconda fase del piano in 20 punti del presidente si trova ad affrontare sfide imponenti

Benjamin Netanyahu incontrerà Donald Trump alle 19 ore italiane, nel resort del presidente degli Stati Uniti, Mar-a-Lago, in Florida, mentre aumentano i timori che Israele possa lanciare nuove offensive contro i nemici regionali, facendo potenzialmente sprofondare ulteriormente il Medio Oriente nell'instabilità. Il primo ministro israeliano ha lasciato Israele ieri per la sua quinta visita negli Stati Uniti quest'anno per incontrare Trump.

In cima all'agenda ci sarà il cessate il fuoco a Gaza, che a ottobre ha posto fine alla devastante guerra durata due anni. Sebbene i termini concordati per una fase iniziale siano stati in gran parte completati, con le forze israeliane che si sono ritirate in nuove posizioni e Hamas che ha rilasciato tutti gli ostaggi vivi e tutti tranne uno tra quelli morti, l'attuazione della seconda fase del piano in 20 punti del presidente si trova ad affrontare sfide imponenti. 

Minacce houthi a Israele per il riconoscimento del Somaliland

Il leader dei ribelli sciiti Houthi dello Yemen, Abdelmalek al-Houthi, ha minacciato di attaccare il Somaliland in risposta a "qualsiasi presenza israeliana" dopo che Israele ha riconosciuto la regione separatista somala come Stato indipendente. Al-Houthi ha descritto la mossa israeliana come un'"aggressione contro la Somalia e lo Yemen" e una minaccia alla sicurezza nella regione del Mar Rosso, affermando al contempo che il suo gruppo non accetterà che "alcuna parte della Somalia diventi una roccaforte del nemico israeliano". "Consideriamo qualsiasi presenza israeliana nella regione del Somaliland un obiettivo militare per le nostre forze armate", ha dichiarato al-Houthi in un discorso pronunciato ieri sera aggiungendo che l'iniziativa richiede "misure ferme". 

Donald Trump riceverà il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, alle 19 ora italiana nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, dove sta trascorrendo le vacanze e dove domenica ha gia' incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto la Casa bianca. Si discuterà in primis del futuro della tregua a Gaza, in un momento in cui il passaggio alla seconda fase sembra essere giunto a un punto morto. Sul tavolo i dossier relativi al nucleare iraniano, la situazione in Siria, il disarmo di Hezbollah in Libano. Si tratta del quinto incontro tra i due dal ritorno di Trump alla Casa Bianca quasi un anno fa.

Il governo di Benjamin Netanyahu ha imposto nuovi requisiti che  rischiano di escludere le maggiori organizzazioni umanitarie da Gaza dal  2026. Come denuncia Medici senza frontiere, gli aiuti sono  insufficienti, le condizioni critiche e il rischio di interrompere cure e  assistenza vitali alla popolazione civile molto concreto. Il timore -  ha detto a Sky Tg24 Insider la presidente di Msf Italia, Monica Minardi -  è che Israele voglia "usare il controllo degli aiuti come arma  genocidaria".

