Affitti brevi, con cedolare al 26% meno convenienti di affitti lunghi?

Resta comunque da vedere cosa succederà nel percorso di approvazione definitiva della Legge di Bilancio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta convinta dell’innalzamento al 26%. “Io voglio solamente dire che la ratio del provvedimento non è fare cassa sul tema degli affitti, ma è favorire gli affitti alle famiglie, perché è evidente che se c'è la stessa tassazione per chi affitta a un turista e per chi affitta a una famiglia, si tenderà ad affittare al turista e gli affitti per le famiglie aumenteranno. Quindi il nostro obiettivo è abbassare gli affitti per le famiglie", ha spiegato ai microfoni del Tg1.