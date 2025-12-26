Manovra, diventa più difficile passare allo Stato le case abbandonate

Con le disposizioni della Manovra, il governo di Giorgia Meloni ha voluto limitare l’efficacia e la validità dell’atto di rinuncia abdicativa, chiedendo ai proprietari di dimostrare la “conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica”. Perché lo ha fatto? Per bloccare una pratica diffusa nella realtà, cioè quella di liberarsi di immobili non conformi alla legge – magari perché abusivi, pericolanti e senza alcuna produzione di reddito – che finiscono così per diventare un onere economico non indifferente per le casse pubbliche, da decenni in costante e critico affanno.