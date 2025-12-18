Ma in cosa consiste il piano casa? Prima di tutto va chiarito che il progetto interviene in un ambito in cui le competenze in capo ai singoli Paesi restano diverse. Il punto di partenza, per Bruxelles, comunque, è quello di provare a risolvere concretamente una preoccupante emergenza.

Secondo i dati disponibili, tra il 2013 e il 2024 i prezzi degli alloggi sono aumentati del 60%, i permessi per gli edifici residenziali sono calati del 20% e le occupazioni sono aumentate della stessa percentuale. Per colmare il divario tra domanda e offerta nel prossimo decennio, la Commissione stima che dovrebbero essere aggiunti circa 650.000 alloggi all'anno agli attuali livelli di nuova offerta (circa 1,6 milioni all'anno). La fornitura di queste unità abitative aggiuntive costerebbe circa 150 miliardi di euro all'anno. "Oltre un milione di europei è senza tetto", ha ricordato intanto Jørgensen, parlando alla Plenaria dell'Eurocamera.

