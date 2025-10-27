Affitti brevi, ipotesi stop aumento tassa per chi ha fino a due b&b

Introduzione

Il vicepremier Matteo Salvini ha rilanciato le critiche sull'aumento della cedolare secca dal 21 al 26% soprattutto per i proprietari "di uno o due appartamenti" affittati per scopi turistici fino a 30 giorni. "Molti italiani affittano il loro bilocale o il bilocale che hanno ereditato da genitori e nonni per integrare la loro pensione o il loro stipendio, quindi tassare chi ha una o due proprietà non è una cosa utile né intelligente", ha detto il leader del Carroccio a margine di un evento elettorale a Napoli. Salvini apre tuttavia ad una maggiore tassazione per chi dispone di più immobili da locare allo stesso scopo: "Se uno ha 50 case può pagare qualcosa in più".