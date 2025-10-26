Manovra 2026, le possibili modifiche: dagli affitti brevi ai dividendi

"Noi siamo contrari all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare assolutamente a cancellare una norma che ci sembra assolutamente iniqua", ha detto il vicepremier Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della casa promossi dal partito a Torino. Il leader di FI ammette che la norma "è stata già corretta rispetto alla proposta iniziale” ma “non è sufficiente” perché “non porta grandi vantaggi alle casse dello Stato”.