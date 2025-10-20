Manovra, per affitti brevi cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia?

È critica Confedilizia: “Non avevamo avuto sentore di questo ennesimo intervento normativo sugli affitti brevi, men che meno di un ulteriore aumento della relativa tassazione, in questo caso mirato sui proprietari che hanno una sola casa data in locazione. Se la finalità del governo è quella di favorire le locazioni di lunga durata rispetto a quelle brevi, la strada giusta non è punire le seconde, bensì incentivare le prime”, ha detto Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. "Noi, ad esempio, abbiamo proposto di almeno dimezzare l'Imu per gli immobili locati a canone concordato (l'onere, nell'ambito di una manovra da 18 miliardi, sarebbe di una settantina di milioni) e di applicare in tutti i comuni la cedolare del 10 per cento prevista sempre per gli affitti a canone concordato", ha aggiunto.