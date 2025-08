Tassa di soggiorno, quali sono i comuni che incassano di più?

Introduzione

Mentre si cerca di risolvere il problema strutturale dell’overtourism in Italia, le imposte di soggiorno legate proprio al turismo riempiono le casse dei comuni. Nel 2024 i ricavi per gli enti locali che hanno previsto questo tipo di tassa sono cresciuti del 19% rispetto al 2023, raggiungendo quota 760 milioni di euro (senza contare quelli di Roma Capitale, che ha un sistema di conteggio a sé).

Gli incassi dello scorso anno hanno superato quelli del 2023 nel 62% dei comuni. Un peggioramento si è osservato soltanto in 374 enti, più della metà dei quali proprio del nord Italia (225). In quattro anni, se si prende a paragone l’anno peggiore per il settore, il 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19 e i suoi 251,6 milioni di euro, le entrate sono più che triplicate. Quali sono le città che guadagnano di più?