Estate, i comuni italiani contro l’overtourism: ordinanze e divieti

I problemi dell'estate italiana però non riguardano soltanto l'overtourism. In alcune località al Nord, sono state create vere e proprie zone rosse per contrastare la malamovida, dal Friuli-Venezia Giulia, a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, al Veneto, a Jesolo, località che conta circa 5 milioni di presenze l'anno. Mentre a Chioggia, per motivi di sicurezza, sono state vietate le lanterne cinesi. Nel periodo estivo, quando le temperature e la siccità aumentano, cresce anche il rischio di incendi. Per questo, come ha sottolineato il sindaco Mauro Armelao, questo tipo di ordinanza "è una scelta obbligata". Vietato, poi, accendere fuochi in aree pubbliche o aperte, per eventi pubblici e privati