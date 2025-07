Overtourism, la classifica delle mete italiane più a rischio nel 2025

In questi giorni si parla molto di overtourism con riferimento particolare ad alcune città. Una di queste è Firenze, dove la pressione turistica aumenta di anno in anno ed è passata dai 7,8 milioni nei primi 9 mesi del 2024 a una stima per fine anno di 15 milioni. In occasione dell’assemblea dell’associazione, Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Firenze, ha avanzato una proposta: inserire il ticket d’ingresso come a Venezia. Questo perché, secondo Bechi, sono i visitatori giornalieri, che non pernottano, “il vero grande problema di una destinazione come Firenze, al pari di Venezia e di Roma. È su questo punto che dobbiamo lavorare, realizzando degli hub di arrivo dove si possa proporre un biglietto specifico per coloro che visitano la destinazione, e non vi rilasciano valore aggiunto anche in termini di pagamento dei servizi che vengono resi, anche attraverso il trasporto pubblico locale”. Da mesi, ormai, la città ha preso diverse decisioni per contrastare il sovraffollamento turistico come il divieto di utilizzo delle keybox nell’area UNESCO del centro storico; I limiti ai cosiddetti veicoli atipici (le “golf car”) e il divieto di utilizzo di amplificatori e altoparlanti da parte delle guide turistiche. Previsti anche dei limiti per l’apertura di nuove locazioni turistiche e controlli mirati sugli annunci esistenti, oltre all’obbligo di esporre l’ID identificativo dell’immobile

