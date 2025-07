Firenze è travolta dall’overtourism: nel 2024 ha toccato i 15 milioni di presenze, con gravi conseguenze per residenti, mercato immobiliare e vivibilità. Mentre il centro storico si trasforma in un enorme hotel a cielo aperto, il Comune ha introdotto misure per rendere il turismo più sostenibile. Ma secondo molti cittadini, come l’attivista Massimo Torelli, senza controlli concreti queste regole rischiano di restare lettera morta