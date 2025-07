Portofino, stop ai mendicanti tra i divieti della nuova ordinanza

Portofino dice stop all’accattonaggio, anche non molesto, nelle aree centrali, nei parcheggi, nei pressi delle chiese e lungo il molo Umberto I. L’obiettivo è preservare la vocazione turistica di alto profilo del celebre borgo ligure, tra le mete più esclusive d’Italia. L’ordinanza, firmata dal sindaco Matteo Viacava, entra in vigore da oggi fino al 30 settembre e introduce ulteriori divieti: niente bivacchi, niente consumo di alcolici in strada, né ci si potrà sdraiare o sedere a terra o su panchine e muretti. Previsti anche limiti alle emissioni sonore dopo la mezzanotte e al dress code: sarà vietato girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno.