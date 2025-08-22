Affitti brevi, regole nazionali e locali: ecco divieti e permessi

Al contempo altre leggi sono arrivate da parte delle Regioni o dagli enti locali, come ricorda Il Corriere della Sera, elencando alcuni casi. La provincia autonoma di Bolzano, per esempio, aveva approvato la Riforma Abitare in giugno, che limitava gli affitti turistici alla residenza o sede legale del proprietario e stabiliva l’iscrizione a registri commerciali. Il Consiglio dei ministri ha in seguito impugnato la norma il 4 agosto: ha stabilito che “talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile, violano l’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione; nonché i principi di uguaglianza, della libertà dell’iniziativa economica privata e della tutela della proprietà privata, di cui agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione”