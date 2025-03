Affitti brevi, governo impugna le leggi della Toscana. Cosa è successo

Introduzione

L'esecutivo Meloni va alla Consulta contro la norma regionale toscana sul turismo, che contempla misure di contenimento del fenomeno di overtourism e di conseguente spopolamento dei centri storici. Lo spiega un comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri del 7 marzo. La Regione Toscana le ha varate per dare una cornice di regolazione specifica ai Comuni che subiscono di più l'impatto di b&b, affitti brevi e affittacamere, a svantaggio della residenza. Firenze, in primis, ma anche altri capoluoghi di provincia. Per il governo, le norme toscane sono incostituzionali, in particolare laddove limitano la libertà di impresa e violano gli ambiti di autonomia regionale concessa dalla Costituzione.