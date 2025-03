Affitti, Roma la più cercata, Milano prima per contatti: la classifica

Introduzione

Come evidenzia una ricerca condotta da Immobiliare.it Insights sul mercato degli affitti, a Milano gli annunci di case disponibili per una locazione si traducono, più che altrove, in un contatto diretto da parte dei potenziali inquilini con l’agenzia di riferimento. Roma domina invece la classifica sulle ricerche nei portali, una situazione opposta rispetto al 2019 quando il capoluogo lombardo occupava il primo posto mentre la Capitale guidava la classifica sui contatti diretti. Ecco le altre città