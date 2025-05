Detrazione spese agenzia immobiliare nel 730/2025: cosa sapere

Come previsto dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) la detrazione fiscale relativa al compenso versato all’intermediario viene calcolata su una spesa massima di 1.000 euro e copre un unico anno d’imposta. Di conseguenza, l’importo totale non può superare i 190 euro. Come per altre spese l’agevolazione viene riconosciuta in base al reddito e in caso di pagamenti tracciabili.



