Dichiarazione redditi, modifiche al 730 precompilato dal 15 maggio

Nella dichiarazione sono presenti alcune spese di cui tenere conto, come le spese detraibili. In questo caso, la misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa e può essere del:

19% per le spese sanitarie o per gli interessi passivi per il mutuo dell'abitazione principale;

per le spese sanitarie o per gli interessi passivi per il mutuo dell'abitazione principale; 35% per le erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, Aps e Ets.

Nei casi in cui l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione non può essere rimborsata: fanno eccezione soltanto le detrazioni su canoni di locazione e quelle per figli a carico