Dichiarazione redditi precompilata 2025, caricati 1.3 miliardi di dati

Introduzione

Parte la stagione della dichiarazione dei redditi. Da oggi 30 aprile la precompilata 2025 è disponibile in modalità consultazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I modelli già predisposti contengono i dati in possesso del Fisco oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Sono complessivamente circa 1.3 miliardi le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso