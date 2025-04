730 precompilato, come portare in detrazione le spese per la casa

Introduzione

L'abitazione è al primo posto tra le categorie di costi che permettono di beneficiare di sgravi tributari. Dall'acquisizione alla locazione, passando per gli interventi di riqualificazione: sono diverse le facilitazioni che si possono ottenere attraverso il modulo 730 precompilato, disponibile dal prossimo 30 aprile. Non va dimenticato, però, che ci sono situazioni in cui il modello potrebbe necessitare di ulteriori integrazioni, visto che alcune tipologie di spesa non compaiono direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata. Ecco cosa sapere.