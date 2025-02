Lavori edilizi, verso la revisione del Testo unico

Introduzione

Con l’inizio di febbraio ha preso il via la consultazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Tavolo Piano Casa. Si punta, fra l’altro, al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni. "Con tale consultazione - si legge sul sito del ministero delle Infrastrutture - il Mit ha intenzione di acquisire contributi dagli enti, operatori e soggetti coinvolti a vario titolo al Tavolo. Per facilitare l’esame delle proposte che saranno trasmesse, sono stati individuati 20 temi prioritari che costituiranno la base di partenza per l’elaborazione della delega per la revisione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia