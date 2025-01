Bonus tinteggiatura 2025, cos'è e come ottenerlo

Introduzione

Anche per il 2025 è stato confermato il bonus tinteggiatura. La detrazione fiscale, compresa nel pacchetto delle agevolazioni del più generale Bonus ristrutturazione, è stata rifinanziata anche quest’anno. Si tratta di un contributo per sostenere le spese di manutenzione e rifacimento delle pareti della propria unità abitativa, nell’ambito di interventi di riqualificazione condominiale e, con alcuni paletti, per gli immobili privati.

Ci sono però alcune importanti novità. Per gli interventi di riqualificazione, inclusi quindi anche nel cosiddetto bonus tinteggiatura, la percentuale della detrazione fiscale è passata dal 50% al 36%, per i lavori realizzati fino al 31 dicembre 2025. Il tutto con un limite di spesa sceso da 96mila a 48mila euro. Il rimborso sarà accreditato in 10 rate annuali di pari importo.

Esclusi dall’agevolazione gli interventi di manutenzione ordinaria, per gli immobili di privati, come ad esempio la verniciatura delle pareti.