Superbonus 110%, chi ne ha usufruito pagherà più tasse

Introduzione

Nei prossimi giorni l’Agenzia delle Entrate procederà a inviare le lettere indirizzate ai contribuenti che hanno usufruito del Superbonus negli anni passati, senza però aggiornare le proprie posizioni catastali. È un procedimento previsto dalla Legge di Bilancio 2024: i commi 86 e 87 chiarivano infatti che l’Agenzia avrebbe dovuto verificare la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati, appunto, dall'incentivo. In seguito, la legge di Bilancio 2025 non ha inserito ulteriori chiarimenti. Il ministro Giorgetti aveva però confermato l’avvio delle supervisioni.