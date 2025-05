Dipendenti PA, da giugno stipendi più alti: a quanto ammonteranno

Il taglio del cuneo fiscale presente in Manovra presenta dei significativi vantaggi per i redditi più bassi: infatti, per i dipendenti dello Stato con reddito annuo non superiore a 20 mila euro è previsto un bonus, sotto forma di somma integrativa, che non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. L’ammontare del bonus sarà di:

7,1% per redditi fino a 8.500 euro

5,3% per redditi tra 8.501 e 15 mila euro

4,8% per redditi tra 15.001 e 20 mila euro

