Ministeri, aumenti stipendi fino a 500 euro: come cambia la busta paga

Introduzione

Nella Pubblica Amministrazione esiste un paradosso: se a parità di qualifica in tutti i ministeri e nelle Agenzie fiscali si guadagna lo stesso stipendio tabellare, poi con bonus, premi e incentivi, ci sono in realtà dipendenti che percepiscono decisamente di più dei loro pari grado di un’altra amministrazione. A fare la differenza è il cosiddetto “salario accessorio” che ogni amministrazione paga in base ai fondi che ha a disposizione. Da questo punto di vista, quindi, le amministrazioni fiscali, come l’Agenzia delle Entrate e Monopoli, sono più ricche di altre perché hanno più risorse economiche da distribuire ai dipendenti. I più svantaggiati sarebbero invece i lavoratori di alcuni ministeri. Per mettere fine a questa situazione, il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato un decreto con cui il Governo stanzia un’ingente somma per i ministeri.