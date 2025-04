Statali, a giugno arrivano gli aumenti: taglio del cuneo e arretrati

Introduzione

A giugno è previsto l'agognato aumento in busta paga per i dipendenti statali: verrà infatti applicato il taglio del cuneo fiscale come voluto dal governo Meloni nell'ultima Manovra e verranno corrisposti gli arretrati dei cinque mesi precedenti, pari a circa 400 euro netti in media. Una buona notizia per coloro che si aspettavano i soldi già ad aprile, ma che sono rimasti a bocca asciutta complici i lavori di aggiornamento dei software di NoiPa