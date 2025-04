Stipendi statali, rinviato il taglio del cuneo fiscale. Cosa sapere

Ma cos'è il taglio del cuneo fiscale? Si tratta della riduzione dei contributi a carico del lavoratore per aumentare il netto in busta paga. Il cedolino di aprile avrebbe dovuto comprendere quindi un extra netto tra i 70 e i 100 euro per chi rientra entro i 35mila euro di reddito annuo. Mentre per chi ha un reddito fino a 20mila euro, le percentuali di sgravio dovrebbero essere le seguenti:

7,1% fino a 8.500 euro di reddito

5,3% nella fascia tra 8.500 e 15 mila euro di reddito

4,8% da 15.000 a 20 mila euro di reddito

Per chi invece supera i 20mila euro di reddito ma resta entro i 32mila annui, avrà diritto a una detrazione aggiuntiva di 1.000 euro