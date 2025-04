Bonus tende 2025, come richiederlo e quali requisiti servono

Introduzione

Il bonus tende 2025 consiste in una detrazione Irpef del 50% per la prima casa e del 36% per gli altri immobili in dieci rate annuali con un massimo di 60.000 euro. Rientra nell’ambito degli ecobonus perché tende e schermature solari fanno parte degli interventi di risparmio energetico in quanto consentono di limitare i consumi dei climatizzatori grazie al fatto di ridurre il calore che entra in casa. Per l'agevolazione fiscale, però, bisogna certificare che l’intervento apporta un risparmio energetico