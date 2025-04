Le novità in arrivo sui bonus, la mappa degli aiuti

Introduzione

Novità per molti bonus. Da quello per i nuovi nati all’agevolazione da 200 euro per le bollette della luce, al contributo per le sedute dallo psicologo fino all’acquisto di elettrodomestici più sostenibili, i sostegni di cui le famiglie possono usufruire sono diversi. È diventato realtà anche lo sconto sulla Tari. Inoltre sono arrivati i decreti attuativi per assumere giovani e donne. La mappa degli aiuti di cui usufruire