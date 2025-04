Tari Milano 2025, ipotesi riduzione della tassa: quanto si risparmia?

Al Comune di Milano cala la tassa sui rifiuti. La diminuzione della Tari è stata approvata dalla Giunta di Palazzo Marino e ora passa in Consiglio comunale. Nel 2025 la tassa scenderà circa del 10% rispetto all’anno precedente, arrivando così a un taglio totale del 13,5% dal 2021. Inoltre, la tassa dovuta da studenti e giovani lavoratori sarà alleggerita con un'ulteriore riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa. Anche le imprese godranno di una diminuzione della Tari: il 3% in meno rispetto al 2021. Nuove agevolazioni, poi, per le attività produttive, con il taglio del 15% della parte variabile della tariffa per due categorie di utenze non domestiche. Saranno interessati i negozi di vicinato impegnati nella riduzione degli imballaggi, destinatari di sconti per promuovere la vendita di prodotti sfusi o in contenitori riutilizzabili, e le librerie di prossimità.