Pensioni, la spesa crescerà per altri 18 anni: gli scenari

Intanto il 20 maggio il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, ha assicurato: il sistema delle pensioni in Italia è “sostenibile, il sistema regge”. Anche se le prospettive demografiche per l’Italia non sono rosee. Ma, proprio perché il sistema regge, perché non usare il “tesoretto dei Tfr” custodito dall’Inps nel suo conto di Tesoreria per “rafforzare le pensioni future” di giovani e meno giovani? La proposta arriva dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. “C’è un ragionamento da fare e stiamo cominciando a farlo”, ha annunciato in questo senso. “Non dico di fare una sorta di “banca Inps” né di tornare ad esperimenti falliti come FondInps”, ha specificato. Quei soldi lasciati dai lavoratori in azienda e poi depositati dalle imprese presso l'Inps “non possono essere dirottati sui fondi complementari senza causare un problema ai conti della stessa Inps e dello Stato”. Però, questa sarebbe la suggestione, “possono essere usati per produrre rendite che consentano alle persone di uscire prima dal lavoro”.

Per approfondire:



Tfr nei fondi pensione, a quanto ammonterebbe la rendita? I calcoli