Tfr nei fondi pensione, a quanto ammonterebbe la rendita? I calcoli

Introduzione

La proposta del sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon prevede di versare obbligatoriamente il 25% del Trattamento di fine rapporto nei fondi pensione per aumentare l'assegno futuro. Ma secondo la Cgil c’è “un rischio di incostituzionalità” e le rendite mensili “sono veramente basse”: si parla di cifre che vanno dai 22,39 euro ai 112,45 euro di rendita mensile per gli uomini e dai 18,61 euro ai 93,52 euro per le donne.

Per Durigon “sul Tfr dei lavoratori è stata fatta molta demagogia e qualcuno ha addirittura affermato che mettiamo la mano nelle tasche dei lavoratori. Ricordo che già oggi per le aziende sopra i 50 dipendenti il Tfr va di default all'Inps. I lavoratori avranno sempre la libertà di scegliere che cosa fare con il loro Tfr, ma è chiaro che con il secondo pilastro si può costruire una rendita futura per garantire pensioni più alte a chi andrà in pensione tra dieci o venti anni, ad esempio”.