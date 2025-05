Lavoro, l'Intelligenza artificiale mette a rischio la Gen Z: i dati

Ma ci sono delle soluzioni. Per Raman, innanzitutto, bisogna "garantire che i lavoratori acquisiscano le competenze che i datori di lavoro stanno iniziando a richiedere. Stanno emergendo nuovi approcci: la Kogod School of Business dell'American University sta integrando l'Intelligenza artificiale in tutti i suoi programmi di studio e formando i docenti all'utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale, mentre la Carnegie Mellon offre un corso di laurea triennale in Intelligenza artificiale in cui gli studenti seguono lezioni su come sfruttare il potere dell'intelligenza artificiale per renderla utile e vantaggiosa per le persone". I community college di Miami-Dade, Houston e Maricopa Community College "si stanno unendo, creando un consorzio nazionale per l'Intelligenza artificiale al fine di allineare i programmi di studio alle esigenze della forza lavoro e offrire lauree in Intelligenza artificiale applicata, finanziate da aziende come Intel e Microsoft".

