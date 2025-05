AI, Spitch rivoluziona l'intelligenza artificiale nei contact center

Secondo quanto calcolato con questa innovazione si riduce del 19% il costo per chiamata. Le parole del Ceo Piergiorgio Vittori: “Spitch è pronta a guidare e supportare le aziende in questa rivoluzione digitale, che coinvolgerà ogni settore e ambito operativo” ascolta articolo

Un’evoluzione cruciale prevista per il 2025 è l’affermazione dell’IA agentica, una tecnologia all’avanguardia che va oltre la semplice automazione, essendo capace di definire piani d’azione e prendere decisioni autonome sulla base di obiettivi stabiliti dall’utente. A fronte di tali opportunità, Spitch, la piattaforma di intelligenza artificiale di provenienza svizzera, fornisce i propri dati per capire come l’integrazione di questa innovazione digitale stia rivoluzionando i contact center italiani, riducendo del 19% il costo per chiamata e migliorando la velocità media di risposta dell’80% portando a un aumento del tasso di acquisto fino al 12%.

Una tendenza in crescita Secondo la ricerca 2024 dell’Osservatorio della customer experience omnicanale (OCX) del Politecnico di Milano, due aziende su tre hanno aumentato il budget destinato all’IA rispetto al 2023. Il 69% di queste utilizza l’IA in progetti OCX e circa la metà ha già avviato sperimentazioni di Intelligenza Artificiale Generativa per innovare l’esperienza cliente. Questo trend conferma che l’IA conversazionale è un elemento ormai chiave nelle strategie di customer engagement delle imprese italiane e le soluzioni basate su agentic AI, analisi vocale e assistenti virtuali, stanno ridefinendo il modo in cui aziende e brand, interagiscono con gli utenti finali. Inoltre, sulla base dei dati di Spitch, l’IA conversazionale rappresenta un forte vantaggio competitivo e strategico: soluzioni come gli assistenti virtuali e l’analitica delle conversazioni creano uno stack tecnologico, capace di migliorare i contact center su più fronti: dalla customer experience, ai costi, alle vendite.