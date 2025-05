Arrivano gli agenti AI, cosa cambia per la cybersecurity

Con Sherrod DeGrippo, Director of Threat Intelligence Strategy di Microsoft, cerchiamo di capire come si testa la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. ASCOLTA

Tra le ultime tendenze dell’intelligenza artificiale c’è sicuramente quella degli agenti. Assistenti virtuali che possono aiutarci a essere più produttivi e risparmiare tempo. Ne ho parlato con Sherrod DeGrippo, Director of Threat Intelligence Strategy di Microsoft. Ci ha spiegato come si affrontano le questioni di sicurezza legate a questa forma di AI di cui sentiamo e sentiremo parlare sempre di più in futuro.