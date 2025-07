DJI Power 2000, la nuova frontiera dell’energia portatile

Facile da collegare e molto utile quando si è fuori e lontano da fonti energetiche dirette per la ricarica come campeggio e camper. Può essere collegato singolarmente o in serie/parallelo con altri pannelli per aumentare la potenza in ingresso.

Potenza nominale: 200 W

Tensione a circuito aperto (VOC): 26,8 V

Corrente di corto circuito (ISC): 9,5 A

Efficienza del modulo: fino al 23%

Tipo di celle: monocristalline

Design: pieghevole e portatile, con supporto integrato

Peso: circa 7,2 kg

Dimensioni da aperto: 2175 × 770 × 25 mm

Dimensioni da chiuso: 770 × 540 × 50 mm

Impermeabilità: IP67 (resistente a polvere e pioggia leggera)

Connettività: cavo con connettore XT60 (compatibile con DJI Power 1000/2000)

Accessori inclusi: borsa per il trasporto, cavi, supporto regolabile