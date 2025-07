Influencer social, arriva codice di condotta Agcom: regole e multe

È arrivato il via libera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni al Codice di condotta per gli influencer . Lo annuncia il commissario Massimiliano Capitanio sui social. "Obiettivo, dare regole semplici e direttamente applicabili ai content creator a tutela della loro professione e degli utenti", spiega. Il Codice si applica agli influencer "rilevanti", ossia quelli che raggiungono 500mila follower o un milione di visualizzazioni. "Questi professionisti - ricorda Capitanio - sono assimilabili alle emittenti tv e quindi titolari di piena responsabilità editoriale. Per questi professionisti è istituito un elenco ufficiale Agcom a cui iscriversi entro sei mesi dalla pubblicazione del Codice".

Chi bisogna tutelare maggiormente

È forse il caso di ribadire che il Codice mette al centro anzitutto la protezione della persona, in particolare dei soggetti più vulnerabili. Gli influencer, infatti, sono chiamati a non diffondere contenuti che ledano la dignità umana o veicolino messaggi d’odio, razzismo o discriminazione, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le delibere AGCOM in materia di hate speech e di corretta rappresentazione della donna. Attenzione ai massimi livelli per i minori: vietata la pubblicazione di contenuti gravemente nocivi o che promuovano modelli distorti attraverso filtri e alterazioni digitali. I creator devono utilizzare gli strumenti tecnici delle piattaforme per segnalare la presenza di contenuti potenzialmente dannosi.