Ransomware, bisognerebbe vietare il pagamento dei riscatti? PODCAST

Vietare per legge il pagamento di un riscatto in caso di attacco ransomware. La proposta arriva dal Regno Unito dove il governo sta cercando di mettere in atto una strategia efficace per fronteggiare le azioni sempre più numerose dei criminali informatici contro gli enti pubblici. Ne parliamo in questa puntata con l’avvocato Stefano Mele e con la presidente del Clusit, Anna Vaccarelli