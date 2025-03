Il telecomando Meliconi senza batteria

Meliconi TLC Solar TV non ha bisogno di batterie. La prima volta conviene ricaricarlo collegandolo a un pc o ad una presa di corrente con il cavo usb-c in dotazione. Bastano 10 minuti per avere 2 mesi di utilizzo. Per mantenere la carica ci pensa il pannello solare posto nella parte alta del telecomando. Quindi niente più spese per l'acquisto delle batterie.