Roborock Saros 10, design ultrasottile e super tecnologico

Abbiamo stressato Saros 10 per quasi un mese. Il grado di pulizia raggiunto nel tempo è molto soddisfacente. dal primo giorno ha imparato a conoscere la casa migliorando di giorno in giorno. In casa c'è un cane e la nuova spazola anti groviglio ha permesso di evitare i fastidiosi peli attorcigliati da togliere poi con un seghetto. In questo modo poca manutenzione (acqua pulita e acqua sporca all'occorrenza) e quindi meno stress. La potenza di aspirazione molto efficace e non tropo fastidiosa come rumore. Il panno vibrante permette una pulizia precisa, poi magari per le macchie ostinate basta far passare Saraos 10 una seoda volta e il gioco è fatto.