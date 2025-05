FRITZ! Box 6860 5G, il nuovo router di AVM che sfrutta la rete mobile

FRITZ! Box 6860 5G è un router 5G compatto di AVM che può essere installato sia all’interno di un’abitazione sia in aree esterne protette come una finestra o un balcone e permette di sfruttare le reti 3G, 4G (LTE Advanced Pro) e 5G per creare una rete Wi-Fi 6 fino a 1,3 Gbit/s. Si tratta del modem ideale da utilizzare in casa (se ad esempio la copertura della fibra ottica non è ottimale ma quella della rete mobile lo è), in seconde case, in camper, in barca, in balconi, gazebo o giardini solo per fare alcuni esempi. Una volta inserita la scheda nano-SIM l’interfaccia utente guida in maniera semplice il processo di allineamento affinché si possa ottenere la migliore ricezione mobile possibile.