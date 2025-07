MSI Stealth A16 AI+: potenza AI e design sottile per il gaming

Equipaggiato con il nuovo AMD Ryzen AI 9 HX 370, lo Stealth A16 AI+ è pensato per chi pretende molto dal proprio portatile. Il processore offre 12 core e 24 thread con architettura all’avanguardia, capace di gestire senza problemi applicazioni pesanti, multitasking spinto e carichi professionali come editing video o modellazione 3D. Il vero elemento distintivo è l’NPU dedicato da 50 TOPS, che abilita l’accelerazione AI on-device per le funzionalità Copilot+ di Windows. Funzioni come Recall, Cocreator e Caption in tempo reale lavorano direttamente sul laptop, riducendo la dipendenza dal cloud e garantendo maggiore privacy e reattività. Questa componente è un investimento sul futuro dell’informatica personale, pensata per migliorare la produttività quotidiana con assistenza contestuale, riassunti intelligenti e strumenti creativi. Sul fronte grafico, l’NVIDIA RTX 4070 Laptop (o in alcune configurazioni la RTX 5070 Ti) consente di giocare in QHD+ con DLSS 4 e Ray Tracing attivo, offrendo frame rate elevati anche con dettagli massimi. Perfetto per chi vuole giocare in mobilità senza grossi compromessi, o per chi lavora con applicazioni che sfruttano l’accelerazione GPU.