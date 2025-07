Tineco Floor One S9 Artist, tecnologia e potenza per la pulizia

Per quanto riguarda l’autonomia, in modalità massima dura circa 30 minuti mentre la ricarica completa dura quattro ore, un tempo un po’ pià lungo rispetto ad altri modelli. Il prezzo di listino è di 849 euro ma online si trova scontato: un prezzo elevato ma comunque in linea con la fascia premium dei lavapavimenti sul mercato. Il Tineco S9 è un dispositivo potente, versatile e ben progettato, perfetto per chi cerca prestazioni elevate e cura del dettaglio, soprattutto su superfici delicate come il parquet. Alcuni compromessi ci sono – peso, tempo di ricarica, prezzo – ma nel complesso è una scelta solida e ben bilanciata per chi vuole un lavapavimenti performante e intelligente.