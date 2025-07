Mapfour N1 Air, la bici smart di ENGWE per i pendolari urbani

Noi siamo rimasti davvero molto soddisfatti dalla prova, effettuata sia su strade urbane sia in campagna, su alcune strade sterrate. La bicicletta appare da subito solida e stabile, la guida è precisa, anche in curva, gli urti e le vibrazioni vengono assorbiti bene così come gli sbalzi quando si sale o si scende da un marciapiede. Il motore elettrico è silenzioso, entra in funzione solo quando serve e rende molto naturale la pedalata. L’impressione è quella di trovarsi di fronte a una bicicletta davvero perfetta per l’asfalto e la città: si comporta bene anche sull’erba (bassa) o sullo sterrato, ma ci è sembrata un pochino meno stabile. I freni ci sono sembrati - almeno all’inizio - un po’ lenti, e in alcuni casi ci siamo trovati a frenare un po’ in anticipo per venire incontro a questa caratteristica. Aggiungiamo anche che la bicicletta è molto gradevole alla vista e che la geolocalizzazione e il sistema di allarme funzionano alla perfezione. Dicevamo del montaggio: noi abbiamo impiegato un’ora e mezza, il libretto di istruzioni è abbastanza chiaro e possiamo confermare anche che davanti ad alcuni dubbi e a un problema di montaggio il team di ENGWE ci ha assistito passo passo in maniera egregia. Il prezzo di Mapfour N1 Air è di 1.649 euro.