nubia Flip 2 5G, abbiamo provato il nuovo pieghevole di ZTE

Il nuovo nubia Flip 2 5G di ZTE è uno smartphone pieghevole “a conchiglia”, interessante e di fascia media. È venduto in due colorazioni, il violetto Liliac Purple che ZTE ci ha inviato in prova e il nero Night Black. Il telefono appare da subito elegante grazie alla sua finitura in microcristalli e allo stesso tempo molto solido grazie alla cornice in alluminio aerospaziale. Anche la presa ci è sembrata buona e il telefono non scivola facilmente dalle mani. Buone in generale le dimensioni: lo smartphone pesa meno di 200 grammi e, da chiuso, ha una profondità di 15,4 millimetri. Confezione molto scarna, troviamo all’interno solo il cavo di alimentazione USB-C (come ormai consuetudine non c’è il caricabatterie). Solido anche il meccanismo di apertura e chiusura, ZTE consiglia di non premere lo schermo con forza eccessiva, non premere con forza l’area della piega, non inserire oggetti estranei e soprattutto non rimuovere la pellicola protettiva.