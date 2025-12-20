Valencia e Palermo, abbiamo provato le nuove cuffie di Urbanista

Le Urbanista Palermo sono invece delle cuffiette in-ear dal design compatto, con comandi touch e supporto per assistenti vocali, utili sia per la vita cittadina di tutti i giorni sia per chi fa sport o lavora. Le cuffie sono progettate con una forma armoniosa e naturale ispirata ai piccoli ciottoli, hanno un design e un feeling “giovane” e arrivano in una custodia compatta e tascabile, per questo sono davvero molto pratiche da usare e da trasportare.