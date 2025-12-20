Valencia e Palermo, abbiamo provato le nuove cuffie di Urbanista

Introduzione
L’azienda specializzata in audio ogni anno propone numerosi modelli di cuffie colorati, con un audio di buon livello e a prezzi sempre interessanti. Per il periodo natalizio sono due, principalmente, i prodotti di punta: le over-ear Valencia e le in-ear Palermo. Ecco le caratteristiche e le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Urbanista Valencia
Iniziamo dalle Valencia di Urbanista: sono cuffie over-ear, ad archetto, con cuscinetti morbidi in simil-pelle e design pieghevole, molto utile per riporre le cuffie in una borsa o in uno zaino. A bordo troviamo l’entrata AUX, il tasto per attivare o disattivare la cancellazione del rumore, i tasti per il volume. A livello sonoro troviamo invece un driver di tipo dinamico da 40 millimetri e diaframma in PET. Tre i microfoni, che oltre a permetterci di telefonare o di interrogare gli assistenti vocali permettono anche di cancellare i rumori di fondo (fino a 25 dB, assicurano da Urbanista).
Urbanista Valencia: le caratteristiche principali
Buona la durata della batteria: Urbanista garantisce circa 50 ore di ascolto e 40 di call o telefonate. Possiamo confermare che durante la nostra prova, durata diversi giorni, ci siamo praticamente dimenticati di ricaricarle. La ricarica avviene tramite porta USB-C e impiega, in totale, tra le due e le tre ore in base al tipo di caricatore e alla carica residua. Ma con dieci minuti di energia è possibile ascoltare la musica per circa un’ora. Tra le altre caratteristiche da segnalare, presente il Bluetooth 5.3 con funzionalità Multipoint per collegare due dispositivi contemporaneamente.
Urbanista Valencia: verdetto, disponibilità e prezzi
Nella nostra prova possiamo confermare che le Urbanista Valencia sono molto comode da indossare anche durante lunghi viaggi o per lunghe giornate lavorative, sono morbide e non affaticano la testa né le orecchie (pesano infatti meno di 250 grammi). Di buon livello a nostro avviso la riduzione del rumore (anche se “soffre” con rumori molto forti come quelli dei motori di un aereo o dei freni di un treno), così come il suono, che abbiamo trovato equilibrato e corposo, e i toni bassi, che abbiamo particolarmente apprezzato: le cuffie, insomma, ci hanno convinto. Per noi possono essere lo strumento ideale per chi viaggia, chi predilige un design pratico e comodo e, soprattutto, per chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo: costano, infatti, 69 euro.
Urbanista Valencia, Pro e Contro
PRO:
- Comode e leggere
- Qualità sonora e cancellazione del rumore di buon livello
CONTRO:
- La cancellazione del rumore non eccelle in caso di suoni molto forti
Urbanista Palermo
Le Urbanista Palermo sono invece delle cuffiette in-ear dal design compatto, con comandi touch e supporto per assistenti vocali, utili sia per la vita cittadina di tutti i giorni sia per chi fa sport o lavora. Le cuffie sono progettate con una forma armoniosa e naturale ispirata ai piccoli ciottoli, hanno un design e un feeling “giovane” e arrivano in una custodia compatta e tascabile, per questo sono davvero molto pratiche da usare e da trasportare.
Urbanista Palermo, le caratteristiche principali
A bordo troviamo un driver dinamico da 14 millimetri e un diaframma “PEEK” per bassi profondi, voci cristalline, alti nitidi. Si tratta di cuffiette true wireless che permettono, grazie a impostazioni predefinite dell’equalizzatore, di esaltare i bassi o ottimizzare il suono per podcast o audiolibri. A livello di batteria le Palermo, assicurano da Urbanista, garantiscono fino a 32 ore di riproduzione totale, sette ore per ogni singola carica. Presente anche in questo caso la cancellazione attiva del rumore fino a -30 dB grazie alla presenza di quattro microfoni. Presente la protezione IPX4 contro gli schizzi d’acqua (e la pioggia leggera) e il Bluetooth Multipoint per connettersi a due dispositivi contemporaneamente. Nella confezione sono presenti inserti in silicone in tre taglie, per adattarsi alla maggior parte delle orecchie.
Urbanista Palermo, verdetto, disponibilità e prezzi
Nella nostra prova abbiamo certamente apprezzato il comfort, anche dopo diverse ore di ascolto, la connessione fluida tra dispositivi grazie al Bluetooth multipoint e una cancellazione attiva del rumore abbastanza efficace, soprattutto in ufficio o nel traffico, mentre con rumori più forti sono meno efficaci. Cuffie dunque che convincono per il bilanciamento tra prestazioni, design e prezzo contenuto (59 euro). Quattro i colori: il chiaro Cloud White, il rosso Poppy Orange (che non passano di certo inosservate e che Urbanista ci ha inviato in prova), il lilla Lavender Purple e lo scuro Midnight Black.
Urbanista Palermo, Pro e Contro
PRO:
- Comode da indossare, design giovane
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
CONTRO:
- Cancellazione del rumore un po’ limitata