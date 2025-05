Le cuffie bluetooth Meliconi multifunzione

Le HP FLASH BASE sono progettate per offrire praticità e versatilità. Il tasto del volume è posto direttamente sul padiglione. La base di ricarica rapida completa il processo in 2,5 ore, garantendo che siano sempre pronte all'uso. Inoltre, le cuffie possono essere utilizzate anche come normali cuffie con cavo (cavo AUX non incluso), offrendo una soluzione utile in caso di necessità.