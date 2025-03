Xiaomi 15 Ultra, “la vetta” della fotografia mobile: la nostra prova

Partiamo dal design di Xiaomi 15 Ultra, che sul retro ospita un comparto fotografico di grandezza impressionante, con lenti non più simmetriche perché i sensori sono più grandi che in precedenza: nonostante non sia un peso piuma (pesa più di 220 grammi) è ben maneggevole, è stabile quando poggiato su un tavolo e in tasca non è particolarmente ingombrante, grazie a uno spessore che non supera i 9,5 millimetri. Il dispositivo, ci spiegano, incorpora l’avanzata Xiaomi Guardian Structure, che include l’ultimo Xiaomi Shield Glass 2.0 per una resistenza alle cadute migliorata rispetto ai modelli precedenti, grazie anche a un telaio in alluminio che garantisce una struttura leggera e robusta. Il telefono rispetta lo standard IP68. Il Corning Gorilla Glass 7i garantisce invece protezione contro graffi e cadute al modulo della fotocamera. Tra le migliorie, anche un sensore di impronte digitali a ultrasuoni aggiornato, che permette di sbloccare il telefono anche con le dita bagnate o sporche. Il telefono non scivola e ha un ottimo grip, anche senza custodia (tra l’altro quella trasparente è inclusa nella confezione).